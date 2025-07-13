Число тяжких преступлений в Башкирии выросло почти на семь процентов

В период с января по июнь 2025 года в Башкирии зарегистрировали 7 805 тяжких преступлений. Об этом передали в ЕМИСС, отмечая, что число преступлений выросло на 6,9% по сравнению с 2024 годом.
Среди регионов ПФО республика находится на втором месте после Татарстана, где было 8 121 преступление.
В целом по округу отмечается рост тяжких преступлений на 2,6%, а по России — на 10,4%.
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