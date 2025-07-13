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В Таганроге отработали большую часть заявок об отключении электричества

Глава Таганрога уточнила ситуацию с отключением электричества на некоторых улицах.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге отработали большую часть заявок после отключения электричества на нескольких улицах. Сейчас бригады энергетиков продолжают устранять нарушения на линиях. Об этом 13 июля в Telegram сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Большая часть заявок, поступивших вчера и сегодня ночью, уже обработаны. В настоящее время бригады работают над устранением причин отключения на Сергея Шило, 194 и 192, а также на улице Железной, — уточнила Светлана Камбулова.

Кроме этого, на Чехова, 353 сейчас ведут переключение на резервную линию. Улицы Октябрьская, Морская и Восточная уже включены по резервной схеме. Параллельно ведется восстановление основного питания.

Напомним, вчера сообщалось о подключении к резервным источникам питания домов на Гарибальди, 2 и 6, Комсомольском спуске, 2а, 4, 6, а также на Комсомольском бульваре, 29.

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