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Какими страховыми услугами чаще всего пользуются узбекистанцы — подробности

Объем страховых услуг в республике за пять месяцев 2025-го достиг 4,5 трлн. сумов.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 13 июля — Sputnik. Население Узбекистана чаще всего пользуется услугами страхования от несчастных случаев. Об этом сообщает Национальный комитет по статистике.

В январе-мае этого года объем оказанных страховых услуг в республике достиг 4,5 трлн сумов, превысив показатель аналогичного прошлогоднего периода на 1,1 трлн сумов.

«Наибольшую долю в объеме страховых услуг занимают страхование от несчастных случаев, страхование автотранспортных средств и других видов транспорта, страхование грузов и имущества и другие. Их доля составила 88,1%», — говорится в сообщении.

За пять месяцев 2025-го доля услуг по страхованию жизни составила 6,4%, услуг по перестрахованию — 5,5%.