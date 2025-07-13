Новосибирцы сами выберут название для нового сквера на улице Маяковского

В Первомайском районе Новосибирска открыли уютный сквер — теперь тут можно гулять и отдыхать, сообщили в мэрии города.
Еще недавно на месте сквера на улице Маяковского, 3 был заброшенный пустырь с кучами мусора и зарослями кленов. Но всего за месяц территорию преобразили: застелили свежий газон, посадили деревья и кусты, проложили аккуратные дорожки.
Сквер пока без названия, но жители района сами решат, как его назвать. Будет запущено голосование, уточнили в городской администрации.
Этот проект — часть большого благоустройства улицы Эйхе. В прошлом году там обновили газоны, а летом 2025-го озеленение продолжится.
Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы высадили 1300 сосен и привели в порядок Заельцовский парк.