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Новосибирцы сами выберут название для нового сквера на улице Маяковского

Будет запущено голосование, сообщили в мэрии города.

В Первомайском районе Новосибирска открыли уютный сквер — теперь тут можно гулять и отдыхать, сообщили в мэрии города.

Еще недавно на месте сквера на улице Маяковского, 3 был заброшенный пустырь с кучами мусора и зарослями кленов. Но всего за месяц территорию преобразили: застелили свежий газон, посадили деревья и кусты, проложили аккуратные дорожки.

Сквер пока без названия, но жители района сами решат, как его назвать. Будет запущено голосование, уточнили в городской администрации.

Этот проект — часть большого благоустройства улицы Эйхе. В прошлом году там обновили газоны, а летом 2025-го озеленение продолжится.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцы высадили 1300 сосен и привели в порядок Заельцовский парк.