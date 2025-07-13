В Ростовской области продлили экстренное предупреждение о жаре до +42 градусов

В Ростовской области 14 июля сохранится штормовое предупреждение о сильной жаре до +40−42 градусов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Во время зноя жителям Дона советуют избегать перегрева и прямых солнечных лучей. Следует пить больше воды, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы. Нельзя употреблять алкогольные напитки.
Также нужно воздержаться от разведения костров и выжигания сухой растительности. Необходимо быть осторожными с огнем. Попросить о помощи можно по телефонам «101» или «01», а также по номеру единого телефона доверия донского управления МЧС.
Ранее штормовое предупреждение о жаре до +42 градусов действовало с 9 по 13 июля. Напомним, за прошедшие сутки в регионе потушили 18 техногенных пожаров и 13 возгораний сухой растительности. Спасли одного человека.
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