Белорусский ученый объяснил, с какой точностью можно предсказать погоду

Насколько ученые точны в предсказании погоды, телеканалу ОНТ рассказал директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.
Он пояснил, что современные методы и технологии прогнозирования основаны на использовании динамических моделей атмосферы.
Сергей Лысенко сказал, что постепенно происходит увеличение и заблаговременности, и надежности прогнозов. В 90-х годах оправданность краткосрочных прогнозов — на трое суток — была 90%.
— Сейчас мы имеем уже оправданность на уровне 96%. Наш Белгидромет дает сейчас краткосрочные прогнозы на мировом абсолютно уровне, — подчеркнул ученый.
Также директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.
Тем временем дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.
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