Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский ученый объяснил, с какой точностью можно предсказать погоду

Ученый сказал, какой прогноз погоды наиболее точный.

Источник: Комсомольская правда

Насколько ученые точны в предсказании погоды, телеканалу ОНТ рассказал директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко.

Он пояснил, что современные методы и технологии прогнозирования основаны на использовании динамических моделей атмосферы.

Сергей Лысенко сказал, что постепенно происходит увеличение и заблаговременности, и надежности прогнозов. В 90-х годах оправданность краткосрочных прогнозов — на трое суток — была 90%.

— Сейчас мы имеем уже оправданность на уровне 96%. Наш Белгидромет дает сейчас краткосрочные прогнозы на мировом абсолютно уровне, — подчеркнул ученый.

Также директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.

Тем временем дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.

Ранее мы писали, что врачи назвали ягоды, овощи, фрукты и орехи белорусских лесов и огородов с максимальным содержание мощных антиоксидантов, борющихся с онкологией.