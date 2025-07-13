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Президент РФС высоко оценил организацию матча за Суперкубок в Казани

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поблагодарил руководство Татарстана за безупречную организацию матча за Суперкубок России. Встреча между «Краснодаром» и ЦСКА, которая прошла в Казани, определила первого обладателя трофея в новом сезоне.

Источник: пресс-служба ФК Краснодар / ФК "Краснодар"

«Мы увидели отличный матч. Команды продемонстрировали качественный футбол, несмотря на то, что сезон только начинается. Игра была насыщенной, с высокой интенсивностью и зрелищными моментами», — отметил Дюков.

Он также выразил благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за подготовку турнира. «Казань в очередной раз подтвердила, что умеет проводить крупные спортивные события. Суперкубок стал тому ярким примером», — подчеркнул глава РФС.

Напомним, ЦСКА одержал победу со счетом 1:0, завоевав Суперкубок России. Несмотря на то, что команды только входят в игровой ритм, матч получился напряженным и захватывающим.