Ученый рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 суток в Беларуси

— А вот дальше уже оправданность быстро падает. Допустим, на 10 суток оправданность — всего 50%. Поэтому, когда кто-то заявляет на отдельных сайтах, какая погода будет через месяц, через два… Это не более чем спекуляция, — подчеркнул ученый.