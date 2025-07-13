Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученый рассказал, когда появятся точные прогнозы погоды на 10 суток в Беларуси

Ученый рассказал, можно ли дать точный прогноз погоды на 10 суток и месяц.

Источник: Комсомольская правда

Директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко рассказал телеканалу ОНТ о том, насколько оправдывается прогноз погоды на 10 дней и на месяц.

Сергей Лысенко отметил, что белорусский Белгидромет дает сейчас краткосрочные прогнозы (на три дня) на мировом уровне.

— А вот дальше уже оправданность быстро падает. Допустим, на 10 суток оправданность — всего 50%. Поэтому, когда кто-то заявляет на отдельных сайтах, какая погода будет через месяц, через два… Это не более чем спекуляция, — подчеркнул ученый.

Сергей Лысенко рассказал, что сейчас белорусские ученые выполняют перспективный проект по разработке технологии среднесрочного прогнозирования:

— Я рассчитываю, что мы буквально уже через год-два сможем давать прогноз погоды с детальностью по каждому часу на период до 10 суток.

Ранее мы писали, что белорусский ученый объяснил, с какой точностью можно предсказать погоду.

Также директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.

Тем временем дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.