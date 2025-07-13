Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июля

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 июля ожидаются дожди, грозы и до плюс 30 градусов тепла. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 100% 758 мм рт. ст. +25°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью местами по западу, а утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами возможны сильные ливни.

Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра.

Температура воздуха минимальная ночью — плюс 9−15 градусов, по западу столбики термометров покажут плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до 24−30 градусов.