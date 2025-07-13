Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июля

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 14 июля ожидаются дожди, грозы и до плюс 30 градусов тепла. Объявлен оранжевый уровень опасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.