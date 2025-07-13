Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 14 июля

В понедельник прогнозируется переменная облачность. Ночью местами по западу, а утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы. Днем при грозах местами возможны сильные ливни.
Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ветер переменных направлений, ночью слабый, днем умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление ветра.
Температура воздуха минимальная ночью — плюс 9−15 градусов, по западу столбики термометров покажут плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до 24−30 градусов.