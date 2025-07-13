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В Красноярске до конца июля частично перекрыли улицу Карла Маркса

Специалисты отремонтируют трубы на участке.

В Красноярске на две недели ограничили движение на улице Карла Маркса. Об этом рассказали в мэрии.

С 11 июля временно перекрыли три полосы на Карла Маркса на участке от пересечения с улицей 9 Января до дома № 21 на Карла Маркса. Ограничения продлятся до 28 июля.

Помимо этого, с 14 по 23 июля закроют тротуар для пешеходов по нечетной стороне в районе дома № 17 на проспекте Мира.

В мэрии отметили, что ограничения связаны с ремонтом труб и подготовкой к зиме.

Ранее мы писали о том, что с 14 июля у части жителей Красноярска отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний для подготовки к зимнему сезону.