В Красноярске до конца июля частично перекрыли улицу Карла Маркса

В Красноярске на две недели ограничили движение на улице Карла Маркса. Об этом рассказали в мэрии.
С 11 июля временно перекрыли три полосы на Карла Маркса на участке от пересечения с улицей 9 Января до дома № 21 на Карла Маркса. Ограничения продлятся до 28 июля.
Помимо этого, с 14 по 23 июля закроют тротуар для пешеходов по нечетной стороне в районе дома № 17 на проспекте Мира.
В мэрии отметили, что ограничения связаны с ремонтом труб и подготовкой к зиме.
Ранее мы писали о том, что с 14 июля у части жителей Красноярска отключат горячую воду. Это связано с проведением гидравлических испытаний для подготовки к зимнему сезону.