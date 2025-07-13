Пеликаны облюбовали Щербаковский парк Волгоградской области

В природном парке «Щербаковский», расположенном в Камышинском районе Волгоградской области, произошло радостное событие. Во время обследования охранной зоны, созданной в 2024 году, специалисты обнаружили трех кудрявых пеликанов. Эти величественные птицы пополнили и без того богатый список животного мира парка, сообщает сайт volgograd.kp с ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Охранная зона, созданная для сохранения уникальной природы Щербаковского парка, оправдывает свое существование. Обследования показали, что животный и растительный мир здесь не менее разнообразен, чем в самом парке. Среди редких обитателей охранной зоны были замечены стрекоза дозорщик-император, бабочка мнемозина, птицы сизоворонка, желна, орел-карлик, орлан-белохвост, сапсан. Флора также впечатляет: ластовень Шмальгаузена, астрагал шерстистоцветковый, астрагал ложнотатарский, касатик карликовый, рябчик русский, тюльпан Геснера, прострел луговой, цетрария степная — лишь малая часть богатств, выявленных в ходе мониторинга.
«Щербаковский» парк — это место, где природа процветает, а редкие виды находят себе дом. Появление пеликанов — это свидетельство благоприятной экологической обстановки, созданной благодаря усилиям природоохранных организаций и поддержке властей.