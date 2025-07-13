Пеликаны облюбовали Щербаковский парк Волгоградской области

Охранная зона, созданная для сохранения уникальной природы Щербаковского парка, оправдывает свое существование. Обследования показали, что животный и растительный мир здесь не менее разнообразен, чем в самом парке. Среди редких обитателей охранной зоны были замечены стрекоза дозорщик-император, бабочка мнемозина, птицы сизоворонка, желна, орел-карлик, орлан-белохвост, сапсан. Флора также впечатляет: ластовень Шмальгаузена, астрагал шерстистоцветковый, астрагал ложнотатарский, касатик карликовый, рябчик русский, тюльпан Геснера, прострел луговой, цетрария степная — лишь малая часть богатств, выявленных в ходе мониторинга.