На улице Крылатской в Краснодаре организован подвоз воды из-за проблем на сетях

Утром 13 июля в МЦУ Краснодара сообщили о проблемах с водоснабжением в домах на улице Крылатской. По информации управления по жилищным вопросам, из-за аварии на сетях для жителей организовали подвоз технической воды.
«В связи с проблемами на сетях организован подвоз технической воды», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.
Воду для местных жителей подвозят по адресу улица Крылатская, 7. Подвоз воды также был организован накануне. О точках, где можно получить воду, сообщают в общедомовых чатах.
Сроки восстановления водоснабжения пока не уточняются.