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На улице Крылатской в Краснодаре организован подвоз воды из-за проблем на сетях

Жителям улицы Крылатской в Краснодаре подвозят воду.

Источник: МЦУ Краснодар

Утром 13 июля в МЦУ Краснодара сообщили о проблемах с водоснабжением в домах на улице Крылатской. По информации управления по жилищным вопросам, из-за аварии на сетях для жителей организовали подвоз технической воды.

«В связи с проблемами на сетях организован подвоз технической воды», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Воду для местных жителей подвозят по адресу улица Крылатская, 7. Подвоз воды также был организован накануне. О точках, где можно получить воду, сообщают в общедомовых чатах.

Сроки восстановления водоснабжения пока не уточняются.