В Омске построят три новых линии наружного освещения

Три новых линии наружного освещения построят в Омске до конца этого года. Светло станет на 32-х городских улицах. Из городского бюджета на эти цели выделено более 120 млн рублей, сообщили в мэрии. Подрядчика, который выполнит все работы, еще ищут.
Объем работ большой: с нуля необходимо будет построить три линии уличного освещения. Одна из них появится вблизи средней образовательной школы № 34, протяженность — свыше 530 метров.
Еще одну линию наружного освещения планируют построить по улице Красный Пахарь, на участке от улицы 14-я Северная до улицы 24-я Северная. Протяженность составит порядка 1 километра.
Освещение появится и на Левобережье: объявлены торги на поиски подрядчика для строительства ЛНО по улице Степанца: от бульвара Архитекторов до улицы Туполева.
Свет появится на 32-х городских улицах. Общая протяженность дорог, которые будут освещены впервые, составит более 24 км. На строительство линий наружного освещения из городского бюджета выделено более 120 млн рублей. Появиться все три объекта должны до конца этого года.