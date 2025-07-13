В Москве стартовал фестиваль «Ретрорейс»

«На ежегодной основе Воробьевы горы становятся на один день, в День московского транспорта, нашим местом, где Музей транспорта Москвы вот уже четвертый год организовывает один из своих любимых проектов и любимых проектов, как я теперь уже понимаю, для города — это фестиваль “Ретрорейс”. Фестиваль техники и фестиваль культуры техники. Вот такой термин мы изобрели у себя внутри музея, потому что любая техническая эпоха, она сопровождается целым пластом культурных трансформаций. В этом году мы посвятили наш фестиваль 2000-м — самым веселым, драйвовым в прямом и переносном смысле, потому что (эта эпоха — ред.), наверное, один из самых ключевых, знаковых моментов именно в культурно-транспортном комьюнити, это был тюнинг. То есть в 2000-х годах тюнингованные машины заполонили улицы города. Всем хотелось индивидуальности, кастомности. И, пожалуй, это, наверное, отличительный такой знак фестиваля этого года», — рассказала Бондаренко.