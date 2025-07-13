В Москве стартовал фестиваль «Ретрорейс»

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Четвертый ежегодный городской фестиваль «Ретрорейс» стартовал на Воробьевых горах в Москве, он посвящён эпохе 2000-х годов, сообщила журналистам директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко.
«На ежегодной основе Воробьевы горы становятся на один день, в День московского транспорта, нашим местом, где Музей транспорта Москвы вот уже четвертый год организовывает один из своих любимых проектов и любимых проектов, как я теперь уже понимаю, для города — это фестиваль “Ретрорейс”. Фестиваль техники и фестиваль культуры техники. Вот такой термин мы изобрели у себя внутри музея, потому что любая техническая эпоха, она сопровождается целым пластом культурных трансформаций. В этом году мы посвятили наш фестиваль 2000-м — самым веселым, драйвовым в прямом и переносном смысле, потому что (эта эпоха — ред.), наверное, один из самых ключевых, знаковых моментов именно в культурно-транспортном комьюнити, это был тюнинг. То есть в 2000-х годах тюнингованные машины заполонили улицы города. Всем хотелось индивидуальности, кастомности. И, пожалуй, это, наверное, отличительный такой знак фестиваля этого года», — рассказала Бондаренко.
Она отметила, что особенностью фестиваля в этом году является то, что участие принимает больше автомобилей по сравнению с прошлым годом — более 250 штук, в полтора раза больше участников, так как сообщество музея пополнилось новыми клубами, автолюбителями и коллекционерами.
«Наверное, самое интересное, это наша капсульная коллекция такси. Мы раньше никогда не показывали эту такси-коллекцию, ровно потому, что занимались ее реставрацией. И сейчас на этом фестивале можно увидеть три машины, вышедшие из реставрации в этом году. Все три уникальные — это целая линейка от 40-х до 80-х. Это “Победа”, это ГАЗ, который называли красной шапочкой за счет яркой оранжевой окраски крыши, и это очень интересный автомобиль-комбо “Волга”, благодаря которому, вернее, у которого или на котором впервые появилась та самая знаменитая таксо-раскадровка, таксо-графика. Это буква “Т” в кружочке, ну и тот самый зеленый огонек», — добавила Бондаренко.
Она добавила, что на выставке также будет представлен автобус-такси РАФ-2203 «Латвия», который планируют отреставрировать в этом году.
Гостям «Ретрорейса» доступна насыщенная экскурсионная программа: тематические прогулки по выставке, а также поездки на ретроавтобусах, курсирующих по району Раменки. В течение дня будет работать выездной лекторий, подготовлена программа для детей, музыкальная программа, а также ретро-ралли.