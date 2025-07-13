Уфимцев предупредили о плановых отключениях воды

В Орджоникидзевском районе Уфы с 11 часов 15 июля до 4 часов утра 16 июля холодной и горячей воды не будет по адресам: ул. Вологодская, 76, 76/1, 78, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 107, 107а, 107 В, 107 г, 109, 109а, 109б, 111, 129, 125; ул. Кремлевская, 61, 61/1, 61/3, 65, 67, 87, 94; ул. Б. Хмельницкого, 133, 135, 143/1, 147; ул. Дизельная, 118, 118/2, 118б, 153; ул. Р. Люксембург, 209, 207; ул. Димитрова, 220а.