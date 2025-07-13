Уфимцев предупредили о плановых отключениях воды

Так, в Калининском районе Уфы 14 июля с 10 до 22 часов из-за замены запорной арматуры без холодной воды останутся частные дома на ул. Тбилисская, Колхозная, Нестерова, Толбухина, Новомаксимовская, Пришкольная, Лучистая, Рассветная, Мензенская, Тагильская, Днестровская, Черновицкая, Староторфяная, Новоторфяная, Чехова.
В Октябрьском районе 15 июля с 10.30 до 22.30 без холодной воды останутся жильцы дома на ул. Р. Зорге, 19/5, а также ряд учреждений.
В Орджоникидзевском районе Уфы с 11 часов 15 июля до 4 часов утра 16 июля холодной и горячей воды не будет по адресам: ул. Вологодская, 76, 76/1, 78, 95, 97, 99, 101, 103, 103а, 105, 107, 107а, 107 В, 107 г, 109, 109а, 109б, 111, 129, 125; ул. Кремлевская, 61, 61/1, 61/3, 65, 67, 87, 94; ул. Б. Хмельницкого, 133, 135, 143/1, 147; ул. Дизельная, 118, 118/2, 118б, 153; ул. Р. Люксембург, 209, 207; ул. Димитрова, 220а.
В Калининском районе с 10 до 24 часов 16 июля отключат горячую и холодную воду в домах на ул. Вологодская, 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1; ул. Ушакова, 56, 60, 62, 62/1, 64, 64/1; бул. Плеханова, 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13; ул. Елецкая, 12, 14, 16, 18, 20, 29, 31; ул. Р. Люксембург, 26, 26а.
В Кировском районе с 11 часов 16 июля до 10 часов 17 июля без холодной воды останутся дома на ул. Р. Зорге, 24, 30; ул. Бр. Кадомцевых, 1.