В Ростове из-за скандального капремонта филармонии обратились в прокуратуру

— Теперь есть две точки выхода из ситуации: признать здание памятником архитектуры по поданной нами заявке и признать историю с авторскими правами. Есть, конечно, и третий вариант: разрушить все ценное, что есть в здании, и получить уродца в вентфасадах из мрамора и гранита, — написал Геннадий Крольман.