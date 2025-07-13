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В Ростове из-за скандального капремонта филармонии обратились в прокуратуру

Краевед Геннадий Крольман сообщил о новом повороте в скандале с ремонтом филармонии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону «из-за нарушения авторских прав в проекте ремонта» филармонии обратились в прокуратуру. Об этом в своем телнеграм-канале рассказал краевед Геннадий Крольман.

Заявление оформила дочь одного из авторов реконструкции здания 1970 годов.

— Теперь есть две точки выхода из ситуации: признать здание памятником архитектуры по поданной нами заявке и признать историю с авторскими правами. Есть, конечно, и третий вариант: разрушить все ценное, что есть в здании, и получить уродца в вентфасадах из мрамора и гранита, — написал Геннадий Крольман.

Напомним, ранее краевед сообщил о том, что в комитет по охране ОКН подали заявление на признание филармонии объектом культурного наследия.

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