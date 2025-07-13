Дожди и грозы ожидаются 14 июля в Беларуси

14 июля, в понедельник, в дневные часы во многих районах Беларуси ожидаются дожди, а кое-где с грозами, сообщает pogoda.by.
Синоптики рассказали, что скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с территории Польши. Он принесет дожди, по западу местами сильные дожди, а в отдельных районах с грозами.
Днем ветер будет умеренный, местами порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура 14 июля ночью составит +10..+16, а днем +22..+29, по юго-востоку воздух прогреется до +32.
Ранее мы писали, что белорусский ученый объяснил, с какой точностью можно предсказать погоду.
Также директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.
Тем временем дожди, контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.