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Бродячая собака на взлетно-посадочной полосе заставила самолет в Толмачево уйти на второй круг

12 июля в новосибирском аэропорту Толмачево произошел неожиданный инцидент: на взлетно-посадочную полосу выбежала бродячая собака.

Это случилось во время захода на посадку рейса S7 5304, прибывающего из Норильска, что вынудило экипаж по указанию диспетчера выполнить повторный круг.

По информации, опубликованной в Telegram-канале Aviaincident, для устранения помехи была незамедлительно задействована орнитологическая служба аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, задержка посадки составила 24 минуты — самолет приземлился в 11:29 вместо запланированного времени в 11:05.

Пресс-служба аэропорта подтвердила произошедший инцидент, подчеркнув, что подобные ситуации требуют быстрого реагирования служб авиационной безопасности для обеспечения стабильной работы воздушной гавани.