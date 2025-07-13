Бродячая собака на взлетно-посадочной полосе заставила самолет в Толмачево уйти на второй круг

Это случилось во время захода на посадку рейса S7 5304, прибывающего из Норильска, что вынудило экипаж по указанию диспетчера выполнить повторный круг.
По информации, опубликованной в Telegram-канале Aviaincident, для устранения помехи была незамедлительно задействована орнитологическая служба аэропорта. Согласно данным онлайн-табло, задержка посадки составила 24 минуты — самолет приземлился в 11:29 вместо запланированного времени в 11:05.
Пресс-служба аэропорта подтвердила произошедший инцидент, подчеркнув, что подобные ситуации требуют быстрого реагирования служб авиационной безопасности для обеспечения стабильной работы воздушной гавани.