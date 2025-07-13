Южноуральские охотники пополнили бюджет на 4 миллиона

Специалистами надзора было возбуждено 103 дела, выписано 137 постановлений и привлечено к административной ответственности 133 человека. Одному из них за незаконную добычу косулю запретили охотиться на протяжении 1 года, кроме того, в отношении браконьера подан иск на 120 тысяч рублей. Ещё 16 человек были привлечены к ответственности за незаконный оборот охотничьей продукции.