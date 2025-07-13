Южноуральские охотники пополнили бюджет на 4 миллиона

Как сообщает пресс-служба ведомства, за 6 месяцев 2025 года специалисты южноуральского отдела федерального государственного надзора провели более 2 тысяч рейдов в охотничьих угодьях Челябинской области.
По итогам мероприятий удалось выявить 130 нарушений, 27 из которых имеют признаки уголовных преступлений, по всем остальным нарушители отделаются административными статьями.
Специалистами надзора было возбуждено 103 дела, выписано 137 постановлений и привлечено к административной ответственности 133 человека. Одному из них за незаконную добычу косулю запретили охотиться на протяжении 1 года, кроме того, в отношении браконьера подан иск на 120 тысяч рублей. Ещё 16 человек были привлечены к ответственности за незаконный оборот охотничьей продукции.
Всего же за время проведения рейдов было выписано штрафов на 225 тысяч рублей. В пресс-службе министерства экологии Челябинской области отмечают, что 220 тысяч из них нарушители уже выплатили, в отношении же двух неплательщиков составлены протоколы, которые направлены в суд.
Помимо штрафов нарушители также возмещают государству ущерб, причинённый дикой природе. За полгода браконьеры выплатили в бюджет порядка 4 миллионов рублей.
Если же говорить об уголовных делах, то их возбуждено 27. Семь из них рассмотрены судами различных инстанций: осуждено было девять человек, трое из них к условным срокам.
«Кроме того, у нарушителей конфисковано 11 единиц оружия и 4 автомобиля, включая иномарки Toyota Land Cruiser, Hower и две “Нивы”, использовавшиеся при совершении преступлений. Виновным также придется заплатить 140 тысяч рублей в качестве штрафа», — добавили в пресс-службе регионального минэкологии.