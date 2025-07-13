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280 килограммов удовольствия: гигантский чак-чак испекли для фестиваля в Озерске

На фестивале в Челябинской области съели 280-киллограмовый чак-чак.

Источник: Сергей Гергенрейдер / Telegram

Самый большой чак-чак в Челябинской области в этом году испекла жительница поселка Метлино под Озерском Галина Якупова. Целая гора традиционного лакомства — 280 килограммов, на ее приготовление ушло три дня, полторы тысячи яиц, три мешка муки и 40 килограммов меда! Женщине помогала ее семья, а также метлинские ветераны и работники кафе местного культурно-досугового центра.

Царь-чак-чак привезли на фестиваль «Заман», одна только его сборка заняла больше двух часов. Раздавать лакомство гостям помогали представители администрации.

— Угостили всех: по отзывам, чак-чак получился отменный! Считаю, получился не просто десерт, а настоящий символ уральского гостеприимства, — написал в соцсетях глава Озерска Сергей Гергенрейдер.