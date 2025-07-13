280 килограммов удовольствия: гигантский чак-чак испекли для фестиваля в Озерске

Самый большой чак-чак в Челябинской области в этом году испекла жительница поселка Метлино под Озерском Галина Якупова. Целая гора традиционного лакомства — 280 килограммов, на ее приготовление ушло три дня, полторы тысячи яиц, три мешка муки и 40 килограммов меда! Женщине помогала ее семья, а также метлинские ветераны и работники кафе местного культурно-досугового центра.