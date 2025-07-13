Авиафестиваль «Крылья Пармы» посетили более 42 тысяч человек

По данным оргкомитета, мероприятие посетили более 42 тыс. человек. Хедлайнером «воздушной» части фестиваля стала авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» на тяжелых истребителях поколения 4++ Су-35С. Второй год подряд в Прикамье выступила пилотажная группа «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54.