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Авиафестиваль «Крылья Пармы» посетили более 42 тысяч человек

В минувшую субботу на аэродроме Фролово (Пермский муниципальный округ) прошел авиационный фестиваль «Крылья Пармы».

Источник: Коммерсантъ

По данным оргкомитета, мероприятие посетили более 42 тыс. человек. Хедлайнером «воздушной» части фестиваля стала авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» на тяжелых истребителях поколения 4++ Су-35С. Второй год подряд в Прикамье выступила пилотажная группа «Первый полет» на поршневых самолетах Як-52 и Як-54.

Программу групповой акробатики продемонстрировали члены национальной сборной РФ по парашютному спорту, среди которых чемпионы и рекордсмены мира. В авиационной части фестиваля приняли участие пермские парашютисты и планеристы.