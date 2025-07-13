В Улан-Удэ 58-летний мужчина отравился дымом на пожаре

В Улан-Удэ вечером 12 июля в частном доме на улице Судоремонтной произошел пожар. возгорание, в результате которого пострадал 58-летний хозяин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Бурятия. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и начал перекидываться на сарай.