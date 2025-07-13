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В Улан-Удэ 58-летний мужчина отравился дымом на пожаре

Предварительно, пламя появилось из-за неисправности электрооборудования.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Улан-Удэ вечером 12 июля в частном доме на улице Судоремонтной произошел пожар. возгорание, в результате которого пострадал 58-летний хозяин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС республики Бурятия. К моменту прибытия пожарных огонь полностью охватил дом и начал перекидываться на сарай.

— Хозяин самостоятельно покинул горящее жилье. С отравлением продуктами горения и ожогами его госпитализировали в медучреждение, — поделились в ведомстве.

Для тушения пожара потребовались усилия 17 пожарных и 5 единиц спецтехники. Огонь взяли под контроль на площади 64 квадратных метра. Предварительно, пламя появилось из-за неисправности электрооборудования.