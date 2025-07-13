Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище

Медведев — бывший секретарь ЦК КПСС и член политбюро и Президентского совета СССР. Он был одним из основных «моторов» перестройки идеологической системы СССР — в частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920−1950 годов.