Старейшего члена политбюро ЦК КПСС похоронят на Троекуровском кладбище

«Прощание с Медведевым Вадимом Андреевичем состоится 15 июля 2025 года в 12.00 по адресу: Москва, улица Маршала Тимошенко, 25. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище примерно в 14.00», — сообщили в вузе.
Политик Вадим Медведев был старейшим членом политбюро ЦК КПСС. С 1978 по 1983 год Медведев возглавлял Академию общественных наук, преемницей которой стала Президентская академия (РАНХиГС).
Медведев — бывший секретарь ЦК КПСС и член политбюро и Президентского совета СССР. Он был одним из основных «моторов» перестройки идеологической системы СССР — в частности, он вернул в общее пользование из спецхранов запрещенные книги, журналы и документы, способствовал реабилитации многих жертв политических репрессий 1920−1950 годов.