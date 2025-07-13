Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупную транспортную развязку перекроют в Астане на несколько дней

Жителей Астаны предупредили о проведении работ по среднему ремонту дорожного полотна на транспортной развязке между проспектом Мангилик Ел и улицей Сыганак, передает NUR.KZ.

Источник: pixabay.com

В акимате Астаны сообщили, что начался средний ремонт дорожного полотна на транспортной развязке между проспектом Мангилик Ел и улицей Сыганак.

«До 16 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с проспекта Мангилик Ел, в направлении улицы Сыганак и правосторонний съезд с улицей Сыганак, на проспекту Мангилик Ел», — сказано в сообщении.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. «Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», — сказано в сообщении.