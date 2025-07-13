Крупную транспортную развязку перекроют в Астане на несколько дней

В акимате Астаны сообщили, что начался средний ремонт дорожного полотна на транспортной развязке между проспектом Мангилик Ел и улицей Сыганак.
«До 16 июля текущего года будут полностью перекрыты правосторонний съезд с проспекта Мангилик Ел, в направлении улицы Сыганак и правосторонний съезд с улицей Сыганак, на проспекту Мангилик Ел», — сказано в сообщении.
Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. «Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ», — сказано в сообщении.