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Тольяттинский «Акрон» поборется с «Барселоной» и «ПСЖ» за форварда из ЮАР

«Красно-черные» наравне с грандами европейского футбола интересуются 20-летним нападающим Релебохиле Мофокенгом.

«Красно-черные» наравне с грандами европейского футбола интересуются 20-летним нападающим Релебохиле Мофокенгом.

Молодой форвард родился в ЮАР и выступает за местный клуб «Орландо Пайретс». В системе команды с августа 2022 года. В основе — с июля 2023-го. Всего провел 54 матча в национальном чемпионате. Забил девять голов и отдал 14 ассистов.

В прошлом сезоне выходил на поле в 26 встречах. Пять раз отличился. Плюс восемь результативных передач. А «Орландо» занял вторую строчку.

По данным Legalbet, южноафриканцем интересуются «Акрон», «Барселона», «ПСЖ». А нижегородский «Пари НН» отправил первое предложение легионеру.

Ранее подопечные Заура Тедеева закончили сборы победой над «СКА-Хабаровск» в Москве — 3:0 (12+).

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