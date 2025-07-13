Дом за рекордные в 2025 году $3 миллиона продан в Минске

В ЖК «Олимпик Парк» в Лебяжьем в июне купили дом более чем за 3 млн долларов, сообщает площадка недвижимости Realt.by.
Этот дом оказался самым дорогим из проданных в 2025 году. Находится он в коттеджной застройке жилого комплекса возле заказника Лебяжий.
Площадь кирпичного коттеджа 2020 года — 652 квадрата. Выходит, что цена за метр — более 4,6 тысяч долларов.
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