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Дом за рекордные в 2025 году $3 миллиона продан в Минске

Дом продали за $3 миллиона в Минске — это рекорд 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В ЖК «Олимпик Парк» в Лебяжьем в июне купили дом более чем за 3 млн долларов, сообщает площадка недвижимости Realt.by.

Этот дом оказался самым дорогим из проданных в 2025 году. Находится он в коттеджной застройке жилого комплекса возле заказника Лебяжий.

Площадь кирпичного коттеджа 2020 года — 652 квадрата. Выходит, что цена за метр — более 4,6 тысяч долларов.

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