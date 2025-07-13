«Начнется загноение»: как бороться с солнечными ожогами и какие народные средства опасны

— Однозначно нет. Если вы приложите лед к обожженной поверхности, то там возникнет очень резкий перепад температур, из-за которого ткани только сильнее начнут разрушаться. А если лед передержать, можно заработать еще и обморожение кожи, — добавляет Ирина Давыдова.