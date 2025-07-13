Не впадает в спячку и отзывается на кличку: в Омске продают ручного африканского ежика

В Омске продают африканского карликового ежа. Информация появилась на сайте по размещению объявлений. Экзотическому животному, как пишут его хозяева на сайте, около двух лет. Ежик не впадает в спячку, легко идет на контакт и даже отзывается на кличку, которую ему дашь.
Как сказано в объявлении, ежик весит всего полкилограмма и вмешается в ладошку. Это карликовый вид. Экзотическому животному около двух лет. К людям привык, на контакт идет хорошо. И даже способен отзываться на кличку, которую ему дашь. Сказано и то, что африканский еж в отличие от своих лесных собратьев в спячку не впадает.
Питаются африканские карликовые ежи тоже иначе. Молоко, к примеру, этому виду строго противопоказано. А вот мясо, овощи и замороженные насекомые — в самый раз. В уходе неприхотливы.
Только вот такой зверек — удовольствие недешевое. За необычного питомца придется отдать 6 тысяч рублей.