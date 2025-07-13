Не впадает в спячку и отзывается на кличку: в Омске продают ручного африканского ежика

Как сказано в объявлении, ежик весит всего полкилограмма и вмешается в ладошку. Это карликовый вид. Экзотическому животному около двух лет. К людям привык, на контакт идет хорошо. И даже способен отзываться на кличку, которую ему дашь. Сказано и то, что африканский еж в отличие от своих лесных собратьев в спячку не впадает.