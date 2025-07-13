В городе Межгорье в Башкирии три медведя залезли в грузовик

Напомним, в этом году выходы медведей в закрытый город, который находится на территории Южно-Уральского заповедника, заметно участились. Ранее мы писали, что медведи разгуливали во дворе многоэтажке. В другой раз несколько медвежат искали еду у мусорных контейнеров. Местные власти уже заявляли, что делают все возможное для решения проблемы.