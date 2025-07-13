В городе Межгорье в Башкирии три медведя залезли в грузовик

В городе Межгорье в Башкирии зафиксирован очередной факт выхода медведей к людям. На этот раз трое косолапых залезли в грузовик.
Как видно на записи, которую опубликовал телеграм-канал ufa_rb, дикие звери осадили машину средь бела дня. На видео один из медведей выбирается из кузова, второй забрался на кабину, третий лезет по ней сбоку. Мимо проезжает автомобиль, но животных это не пугает.
Был ли в это время рядом водитель, не уточняется.
Напомним, в этом году выходы медведей в закрытый город, который находится на территории Южно-Уральского заповедника, заметно участились. Ранее мы писали, что медведи разгуливали во дворе многоэтажке. В другой раз несколько медвежат искали еду у мусорных контейнеров. Местные власти уже заявляли, что делают все возможное для решения проблемы.