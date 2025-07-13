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5,7 тысячи целевиков уже стали студентами 36 белорусских вузов

Целевой прием абитуриентов по целевым наборам завершился в вузах Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Минобразования Беларуси рассказали, что 12 июля в 36 вузах состоялось зачисление студентов, поступивших по целевым договорам.

В 2025 году было утверждено более 6,6 тысячи целевых мест. В конкурсе на целевые места участвовали около 8 тысяч человек.

«Успешно сдали внутреннее вступительное испытание и стали студентами около 5,7 тысячи абитуриентов. Это больше чем на тысячу в сравнении с 2024 годом», — рассказали в министерстве.

Больше всего целевиков зачислено в медицинские университет: Белгосмедуниверситет — 804 человека, Витебский госмедуниверситет — 521 человек, ГрГМУ — 473, медуниверситет в Гомеле — 454.

В числе лидеров Белорусский национальный технический университет — 409 человек. В Белгоспедуниверситет имени Максима Танка зачислили 391 человека, а в Гродненский госуниверситет имени Янки Купалы — 202.

Отмечается также, что в аграрных вузах целевой прием продолжается до 19 июля.