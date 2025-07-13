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В Красноярском крае расследуют дело о порче земли

В поселке Березовка Красноярского края возбуждено уголовное дело.

В поселке Березовка Красноярского края возбуждено уголовное дело.

Причиной стало нанесение ущерба окружающей среде в результате незаконной добычи песчано-гравийной смеси на землях сельскохозяйственного назначения.

По данным следствия, коммерческая организация, арендовавшая землю в 10 километрах от Березовки с июня 2022 года, с 2023 года начала незаконную добычу полезных ископаемых, не переведя земли в соответствующую категорию.

В результате незаконной деятельности был снят плодородный слой почвы на площади более 4 гектаров, что привело к деградации почв и земель и нанесло ущерб окружающей среде и недрам. Предварительная оценка ущерба составляет более 247 миллионов рублей.

Следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярске автомеханика будут судить за обман клиента. Автомеханик убедил доверчивого автовладельца в необходимости срочного ремонта, получив 20 тысяч рублей.