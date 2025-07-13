В Красноярском крае расследуют дело о порче земли

В поселке Березовка Красноярского края возбуждено уголовное дело.
Причиной стало нанесение ущерба окружающей среде в результате незаконной добычи песчано-гравийной смеси на землях сельскохозяйственного назначения.
По данным следствия, коммерческая организация, арендовавшая землю в 10 километрах от Березовки с июня 2022 года, с 2023 года начала незаконную добычу полезных ископаемых, не переведя земли в соответствующую категорию.
В результате незаконной деятельности был снят плодородный слой почвы на площади более 4 гектаров, что привело к деградации почв и земель и нанесло ущерб окружающей среде и недрам. Предварительная оценка ущерба составляет более 247 миллионов рублей.
Следственный отдел по Березовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
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