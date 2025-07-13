В Красноярском крае строят 14 врачебных амбулаторий для доступности медпомощи

Амбулатории строятся по типовому проекту, предусматривающему наличие всех необходимых помещений для оказания квалифицированной медицинской помощи. В каждой амбулатории будет располагаться дневной стационар, смотровой кабинет, кабинеты педиатра, прививочный и стоматологический кабинеты. Также предусмотрено помещение для приема биоматериала для лабораторных исследований и вспомогательные помещения для хранения чистого и грязного белья, стерилизации и хранения лекарственных препаратов. Средняя площадь амбулатории составляет около 500 квадратных метров.