В Красноярском крае строят 14 врачебных амбулаторий для доступности медпомощи

В рамках масштабной программы по модернизации первичного звена здравоохранения в Красноярском крае ведется строительство 14 новых врачебных амбулаторий.
Новые медицинские объекты появятся в различных уголках региона, от поселка Синеборск до села Озерное, что позволит значительно улучшить доступность медицинской помощи для жителей отдаленных населенных пунктов.
Амбулатории строятся по типовому проекту, предусматривающему наличие всех необходимых помещений для оказания квалифицированной медицинской помощи. В каждой амбулатории будет располагаться дневной стационар, смотровой кабинет, кабинеты педиатра, прививочный и стоматологический кабинеты. Также предусмотрено помещение для приема биоматериала для лабораторных исследований и вспомогательные помещения для хранения чистого и грязного белья, стерилизации и хранения лекарственных препаратов. Средняя площадь амбулатории составляет около 500 квадратных метров.
Новые медицинские объекты строятся в следующих населенных пунктах: поселок Синеборск, поселок Раздолинск, села Большая Иня и Тигрицкое, село Большая Косуль, село Верхний Кужебар, село Вороговои другие.
Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для пациентов и медицинского персонала. Ввод в эксплуатацию новых амбулаторий станет важным шагом в развитии системы здравоохранения Красноярского края и позволит обеспечить качественную и своевременную медицинскую помощь жителям региона.
Как ранее писал «МК в Красноярске», Красноярскому краю выделено 50 млрд рублей на реализацию национальных проектов в 2025 году.