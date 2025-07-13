Более 860 тысяч туристов посетили Конаев этим летом

По информации акимата города, наибольший поток наблюдается на пляже № 5, благоустроенном за счёт бюджета и инвестора. В будни здесь отдыхают до 2 000 человек в день, в выходные — до 6 000. Для поддержания порядка установлено 127 урн, работают 28 туалетов, задействовано 20 разнорабочих. Только мусора здесь вывозится до 2,5 тонн в выходные дни.