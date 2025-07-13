Генпрокуратура: шесть детей погибли с начала года в Беларуси, выпав из окон

Генеральная прокуратура Беларуси обращает внимание, что в стране продолжают фиксироваться случаи, связанные с выпадением детей из окон.
За прошедшие месяцы 2025 года при таких обстоятельствах уже погибло шесть несовершеннолетних, тогда как за аналогичное время 2024 года — один ребенок.
Взрослым следует уделить особое внимание безопасному пребыванию детей дома. Рекомендуется использовать блокирующую защиту для окон. Кроме того, советуют убрать от окон мебель, чтобы ребенок не мог взобраться на подоконники.
Не следует открывать окна полностью при проветривании. Следует учесть, что москитная сетка не защищает от падения.
Ранее мы писали, что контрастные температуры и превышение многолетних норм пообещал в своем прогнозе синоптик Дмитрий Рябов на неделе с 14 по 20 июля.
Еще белорусский ученый объяснил, с какой точностью можно предсказать погоду.
Также директор института НАН объяснил, с чем связаны грозы, шквалы и смерчи в Беларуси, а также подсчитал, когда в Беларуси будет погода, как в Турции.