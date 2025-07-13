В Крыму наружную рекламу переведут на кириллицу

— Согласно ст. 14.8 ч1 КАОП, штрафные санкции варьируются. Если субъект предпринимательской деятельности не исполнит предписание, в дальнейшем инициируется повторная проверка. Дальше через судебные органы субъект будет понуждаться к тому, чтобы исправить полностью, что он не исправил, и, в соответствии с новым законом, разместить информацию уже на русском языке. Штрафные санкции для предпринимателей и должностных лиц стартуют от 500 рублей. Для юридических лиц — от 5 тысяч рублей. При неустранении вопрос решается в суде.