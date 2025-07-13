В Крыму наружную рекламу переведут на кириллицу

По словам начальника отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и Севастополю Виктории Вороновой, новые требования связаны с внесением изменений в действующий Закон «О защите прав потребителей».
— Закон дополнен статьей 10.1, которая касается доведения до сведения потребителя публичной информации, — отмечает специалист. — Ранее в нем был упор на то, что вся информация, которая доводится до сведения потребителя, в том числе и на вывесках, должна быть обязательно на русском языке. Единственное допускались названия на иностранных языках, и это не влекло для наших субъектов хозяйственной деятельности, которые осуществляют торговлю, карательных мер.
Новая норма вступает в силу с 1 марта 2026 года. Полномочия по ее реализации возложены на Роспотребнадзор.
— Будем мы это реализовывать в рамках ФЗ 248, по которому осуществляем контрольно-надзорную деятельность, — говорит Виктория Воронова. — В случае получения информации либо обращений граждан будут приняты меры реагирования. Будем такую проверку согласовывать с органами прокуратуры: выходить, подтверждать. И в дальнейшем предусмотрена мера административной санкции.
Что грозит предпринимателю за иностранное слово на вывеске?
— Согласно ст. 14.8 ч1 КАОП, штрафные санкции варьируются. Если субъект предпринимательской деятельности не исполнит предписание, в дальнейшем инициируется повторная проверка. Дальше через судебные органы субъект будет понуждаться к тому, чтобы исправить полностью, что он не исправил, и, в соответствии с новым законом, разместить информацию уже на русском языке. Штрафные санкции для предпринимателей и должностных лиц стартуют от 500 рублей. Для юридических лиц — от 5 тысяч рублей. При неустранении вопрос решается в суде.
Как отмечает специалист, новые требования касаются публичной информации.
— Это вывеска, которая должна содержать наименование субъекта хозяйствования, адрес, режим работы, — уточняет Виктория Воронова. — Кроме этого, мы знаем, что многие торговые площадки при проведении акций часто в дополнительной информации слова русского языка заменяют на иностранные. Например, вместо слова «скидки» — аналоги на иностранном языке. С 1 марта такая ситуация будет недопустима и будет расценена как нарушение закона «О защите прав потребителей».
Согласно законодательству, исключение предусмотрено для зарегистрированных торговых марок и зарегистрированных фирменных наименований.
— Их переводить не нужно, — напоминает собеседница. — Также не нужно переводить то, что касается непосредственно продукции, которая изготавливается в соответствии с законом о техническом регулировании. Ну и не нужно забывать, что в этом законе есть ссылка: информация для потребителей в первую очередь, кроме торговых знаков, предоставляется на русском языке.
В свою очередь директор юридической компании, член Комитета по содействию профильному и бизнес-образованию союза «Торгово-промышленная палата Крыма» Людмила Агафонова говорит о механизме использования иностранных слов после вступления в силу измененного законодательства.
— Закон не запрещает использовать иностранные языки, и в том числе языки народов РФ, — отмечает она. — Единственное обязательное требование — использование русского языка во второй надписи. Вы можете писать слово на иностранном языке, на языках народов РФ, но при этом должен быть аналог на русском языке. Этот аналог должен быть выполнен идентично с точки зрения лексического значения и с точки зрения технического оформления. Должен быть идентичен размер шрифта, его цвет и его тип.
— В Крыму имеют равные права сразу три языка: русский, украинский и крымско-татарский: как быть с обязательным переводом в этой ситуации?
— Если речь идет о зарегистрированных брендах и фирменных наименованиях юрлица, в случае, когда третье наименование выполнено на украинском или крымско-татарском языке, его можно использовать без российского аналога. Еще раз отмечу, если речь идет о зарегистрированных фирменных наименованиях, товарных знаках и знаках обслуживания.
О том, насколько активно предприниматели используют латиницу при осуществлении торговой деятельности, рассказывает начальник отдела эстетики и архитектурного облика Департамента архитектуры и градостроительства администрации Ялты Анастасия Теплыгина.
— На территории городского округа Ялта утверждены стандарты размещения информационных и рекламных конструкций, — отмечает она. — Также утверждены правила благоустройства. В феврале этого года мы провели мониторинг, в ходе которого было выявлено порядка 500 вывесок, незаконно размещенных на иностранном языке. В приоритете вывески на кириллице. Речь не только о шрифтах, а в первую очередь о русском слове.