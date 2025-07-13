В ДТП под Железногорском погиб водитель машины

По информации, предоставленной пресс-службой МЧС Железногорска, от удара иномарку буквально смяло. Спасатели оперативно прибыли на место аварии для ликвидации последствий. Они извлекли тело погибшего водителя из искореженного автомобиля и обесточили транспортное средство, чтобы предотвратить возможное возгорание.