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В ДТП под Железногорском погиб водитель машины

Вечером 12 июля в поселке Подгорный, расположенном в окрестностях Железногорска, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Вечером 12 июля в поселке Подгорный, расположенном в окрестностях Железногорска, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Урал», в результате чего водитель легкового автомобиля погиб на месте.

По информации, предоставленной пресс-службой МЧС Железногорска, от удара иномарку буквально смяло. Спасатели оперативно прибыли на место аварии для ликвидации последствий. Они извлекли тело погибшего водителя из искореженного автомобиля и обесточили транспортное средство, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Обстоятельства произошедшего ДТП устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов. Как ранее писал «МК в Красноярске», иномарка задавила насмерть мужчину, сидевшего на проезжей части в Красноярске.