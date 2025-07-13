В Иркутске хотят построить спорткомплекс с ледовой ареной для керлинга

В ходе рабочей встречи министра спорта РФ Михаила Дегтярева и губернатора Иркутской области Игоря Кобзева обсуждались перспективы развития спортивной отрасли региона. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, особое внимание уделено реализации стратегически важных проектов, которые должны вывести физическую культуру и спорт в Приангарье на качественно новый уровень.
— Сегодня в регионе ведется работа по проектированию и строительству крупных спортивных объектов. Приоритетным для нас остается завершение строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На территории Ангарского городского округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного Училища олимпийского резерва продолжается строительство регионального спортивного зала «Центр тяжелой атлетики», который является спортивно-тренировочным центром для подготовки сборных команд, — рассказал Игорь Кобзев.
Параллельно разрабатывается проектная документация для нового стадиона и многофункционального спортивного комплекса с уникальной для региона ледовой ареной для керлинга и стрелковым тиром.
За последние пять лет спортивная инфраструктура области значительно обновилась. Были построены 17 современных спортивных комплексов различного профиля. Особое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры в малых городах и поселках. Отдельным пунктом повестки стало обсуждение создания специализированных спортивных объектов для военнослужащих.