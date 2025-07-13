В Иркутске хотят построить спорткомплекс с ледовой ареной для керлинга

— Сегодня в регионе ведется работа по проектированию и строительству крупных спортивных объектов. Приоритетным для нас остается завершение строительства Дома спорта в поселке Усть-Ордынский. На территории Ангарского городского округа на базе спортивно-оздоровительного комплекса областного Училища олимпийского резерва продолжается строительство регионального спортивного зала «Центр тяжелой атлетики», который является спортивно-тренировочным центром для подготовки сборных команд, — рассказал Игорь Кобзев.