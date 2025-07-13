Долгожданное похолодание: как изменится погода в Москве на предстоящей неделе

На предстоящей неделе в столичном регионе сильной жары уже не будет. Столбики термометров начнут постепенно опускаться до комфортных температур, превысив норму лишь на 1−2 градуса. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Из-за смены воздушных масс, температура воздуха в столичном регионе станет более комфортной, сообщил специалист.
— В понедельник, 14 июля, ожидается плюс 27−29 градусов, а во вторник, 15 июля, — 26−28 градусов. При этом велика вероятность кратковременных грозовых дождей. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5−10 метров в секунду, но при прохождении кучево-дождевых облаков его порывы усилятся до 12−17 метров в секунду, — отметил Ильин.
Вероятность осадков сохранится и в середине рабочей недели, предупредил метеоролог:
— В среду и четверг, 16−17 июля, снова пройдут дожди, но уже не будет гроз. Температура воздуха в эти дни будет колебаться в пределах плюс 23−28 градусов, а ветер будет слабым и без порывов.
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А вот в пятницу, 18 июля, осадков не предвидится, пообещал специалист:
— Столбики термометров снова поднимутся до плюс 23−28 градусов, будет преобладать облачная погода с прояснениями. Ветер переменит свое направление на юго-западное и усилится до 2−7 метров в секунду.
Согласно прогнозу синоптика, в ночные часы на протяжении всей недели температурные показатели будут колебаться в пределах нормы:
— Ночью в столичном регионе воздух прогреется лишь до плюс 14−19 градусов. Такие значения близки к норме и превышают ее лишь на 1−2 градуса.
К выходным, 19−20 июля, воздух остынет еще сильнее, подчеркнул эксперт.
— В субботу и воскресенье столбики термометров опустятся до плюс 21−26 градусов, но такие температурные значения тоже будут достаточно комфортными для людей, — заверил Ильин.
Атмосферное давление на протяжении недели будет медленно снижаться.
— В понедельник оно составит около 746 миллиметров ртутного столба, а к пятнице упадет уже до 740 миллиметров ртутного столба и в этих пределах сохранится до воскресенья, — добавил специалист.
Между тем ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что во вторник, 15 июля, выпадет почти половина месячной нормы осадков. Таким образом, этот день станет самым дождливым на грядущей неделе.