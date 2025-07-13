Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей

«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — поделился президент в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», где показывал Зарубину свою кремлёвскую квартиру.