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Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей

Путин рассказал о переданной от родителей привычке гасить свет перед сном.

Источник: © РИА Новости

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, вспоминая свои детские годы, признался, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном.

«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — поделился президент в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», где показывал Зарубину свою кремлёвскую квартиру.

Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.