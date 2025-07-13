Путин рассказал о привычке, которая передалась ему от родителей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, вспоминая свои детские годы, признался, что ему от родителей передалась привычка гасить везде в жилище свет перед сном.
«Когда ухожу спать, я везде гашу свет. Это привычка с детства от родителей. У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — поделился президент в неопубликованном ранее фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет», где показывал Зарубину свою кремлёвскую квартиру.
Премьера документального фильма состоялась на телеканале «Россия» 4 мая. Новые кадры интервью Зарубин опубликовал в воскресенье.