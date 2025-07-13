Юрий Слюсарь поздравил жителей Ростовской области с Днем рыбака

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил жителей региона с Днем рыбака. Пост был опубликован в Telegram.
— С Днем рыбака! Быть добру на Дону, — написал Юрий Слюсарь.
Глава региона также поделился снимком, сделанным во время утренней рыбалки.
Напомним, День рыбака в России, который корнями уходит в СССР, отмечается во второе воскресенье второго летнего месяца. В 2025 году — 13 июля. Не следует путать праздник со Всемирным днем рыболовства, который отмечают 27 июля.
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