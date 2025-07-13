В части районов Красноярска временно отключат горячую воду

Жителям некоторых домов в Советском и Центральном районах Красноярска придется временно обходиться без горячей воды.
Это связано с проведением плановых ремонтных работ на теплосетях. Отключения затронут дома, расположенные на улицах 9 Мая, Шахтеров, Петра Подзолкова, Взлетной, Весны, Молокова, Мужества, Березина и некоторых других.
После завершения этих работ, с 14 по 18 августа, гидравлические испытания будут проведены на других участках теплосети, подключенных к ТЭЦ-3.
Стоит отметить, что большинство котельных города уже отремонтированы.
Городские власти приносят извинения за временные неудобства и просят жителей с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ для обеспечения надежного теплоснабжения в зимний период.
Как ранее писал «МК в Красноярске», первые отключения воды начались 20 мая. В первую очередь без воды оставались дома, которые заправляет ТЭЦ-1 — это Кировский и Ленинский районы.