Путин рассказал, как родители относились к своей малой родине

«Отец считал своей родиной не только Петербург, но и деревню, где он вырос, в Калининской области — сейчас Тверской области, а тогда тоже была Тверь. И всю страну: они же не очень часто говорили, но, когда говорили о Великой Отечественной войне, о восстановлении, всегда отношение и к малой родине, и к семье, и к стране в целом в их разговорах — они очень простые люди были — всегда это было что-то общее, что-то единое, какое-то единое целое. Я так к этому и привык относиться», — подчеркнул президент РФ.