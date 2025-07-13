Путин рассказал, как родители относились к своей малой родине

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Родители президента РФ Владимира Путина всегда очень тепло относились к своей малой родине, рассказал глава государства, он отметил, что привык относиться к ней так же.
Путин рассказал тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину, что его отец родился в Петербурге перед Первой мировой войной, затем вся семья переехала в тверскую деревню. Там же, в деревне, родилась и выросла мама будущего президента России.
«Поэтому они очень тепло всегда вспоминали и свою малую родину», — сообщил Путин.
Он подчеркнул, что привык так же относиться к малой родине.
«Отец считал своей родиной не только Петербург, но и деревню, где он вырос, в Калининской области — сейчас Тверской области, а тогда тоже была Тверь. И всю страну: они же не очень часто говорили, но, когда говорили о Великой Отечественной войне, о восстановлении, всегда отношение и к малой родине, и к семье, и к стране в целом в их разговорах — они очень простые люди были — всегда это было что-то общее, что-то единое, какое-то единое целое. Я так к этому и привык относиться», — подчеркнул президент РФ.