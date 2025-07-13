Геофизик Жигалин объяснил активность вспышек на Солнце

Физик Роман Кучеров в свою очередь сообщил, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.