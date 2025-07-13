Геофизик Жигалин объяснил активность вспышек на Солнце

Ученые РАН сообщили о резком росте солнечной активности: так, эксперты наблюдают быстрое увеличение количества и площади активных областей на Солнце. О том, из-за чего на Солнце происходят вспышки, «Вечерней Москве» рассказал геофизик, ведущий научный сотрудник Института физики Земли Александр Жигалин.
— Вспышками Солнце посылает свои сигналы на Землю. Есть вспышки регулярные, которые происходят с определенной частотой, но они неощутимы. А есть максимально сильные вспышки, которые доходят до магнитосферы, — рассказал специалист.
По словам ученого, магнитосфера — это защитный слой от этих солнечных вспышек. Когда вспышки становятся мощнее, они провоцируют электромагнитный сигнал, и частицы электромагнитного излучения возбуждают магнитосферу Земли. В этом случае люди сталкиваются с аномалиями геомагнитного поля, яркими полярными сияниями и магнитными бурями.
Любая магнитная буря сказывается на уязвимых группах людей, среди них:
метеозависимые;люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы;люди с хроническими неврологическими заболеваниями.
— Но не всегда вспышки на Солнце приводят к магнитным бурям. Иногда эта солнечная активность не заканчивается магнитными бурями, — заключил Александр Жигалин.
Физик Роман Кучеров в свою очередь сообщил, что в текущем году Землю может накрыть до 50 магнитных бурь. Он добавил, что магнитные бури случались на протяжении всего существования планеты Земля. Они могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.