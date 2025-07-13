Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Телевидение и радио отключат в Воронежской области на рабочей неделе

В Воронежской области в двух населенных пунктах на следующей рабочей неделе будет отсутствовать теле- и радиовещание. Соответствующее предупреждение было опубликовано на официальном сайте «Российской телевизионной и радиовещательной сети».

Источник: Reuters

Отключение коснется Борисоглебска и Репьевки. В первом населенном пункте телевизионный сигнал будет отсутствовать в среду, 16 июля. Время отключения — с 8 часов утра до 17.00. Во втором случае перерывы в телевещании запланированы на 17 июля, с 10.30 до 13.30.

В РТРС поясняют, что отключения связаны с необходимостью проведения на станциях профилактических или других плановых работ, требующих отключения передающего оборудования. Работы могут быть перенесены на другое время из-за погодных условий. Жителей просят отнестись с пониманием.