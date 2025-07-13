Телевидение и радио отключат в Воронежской области на рабочей неделе

Отключение коснется Борисоглебска и Репьевки. В первом населенном пункте телевизионный сигнал будет отсутствовать в среду, 16 июля. Время отключения — с 8 часов утра до 17.00. Во втором случае перерывы в телевещании запланированы на 17 июля, с 10.30 до 13.30.