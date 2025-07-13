В Лесосибирске открылась выставка, посвященная милиции в годы ВОВ

В музейной комнате ОМВД России по городу Лесосибирску начала работу выставка «Милиция в годы Великой Отечественной войны».
Инициатором создания экспозиции выступила местная ветеранская организация.
Выставка представляет собой уникальную возможность увидеть, как несла службу милиция в тяжелейшие годы войны. В экспозиции представлены:
-Обмундирование сотрудников милиции времен Великой Отечественной войны.
-Подлинные знаки различия, использовавшиеся в те годы.
-Вооружение и предметы экипировки, применяемые милиционерами.
Представленные экспонаты вызвали живой интерес у сотрудников органов внутренних дел. Каждый предмет является напоминанием о мужестве и самоотверженности милиционеров, внесших свой вклад в общую Победу.
Все экспонаты для выставки предоставлены из частной коллекции жителя Лесосибирска, Алексея Петраки, который на протяжении многих лет собирал артефакты, связанные с историей милиции.
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