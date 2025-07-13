Большинство калининградцев заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды

Большинство жителей Калининграда (81%) готовы отказаться от пластиковой посуды. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на свежие данные опроса.
Из числа сторонников защиты окружающей среды 42% однозначно готовы к отказу от пластиковых стаканчиков и прочего, а 39% — скорее готовы.
Но 19% населения пока сопротивляются изменениям: 6% категорически против и 13% скорее не готовы к отказу. Они просто не видят альтернативы пластику. Особенно, если речь касается пикника или поезда.
C 1 сентября 2025 года в России будет действовать запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки.