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Большинство калининградцев заявили о готовности отказаться от пластиковой посуды

Любителей одноразовых тарелочек и вилок становится все меньше.

Большинство жителей Калининграда (81%) готовы отказаться от пластиковой посуды. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на свежие данные опроса.

Из числа сторонников защиты окружающей среды 42% однозначно готовы к отказу от пластиковых стаканчиков и прочего, а 39% — скорее готовы.

Но 19% населения пока сопротивляются изменениям: 6% категорически против и 13% скорее не готовы к отказу. Они просто не видят альтернативы пластику. Особенно, если речь касается пикника или поезда.

C 1 сентября 2025 года в России будет действовать запрет на производство и использование отдельных видов ПЭТ-упаковки.