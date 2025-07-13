Владельцы авто под угрозой: мошенники придумали новую схему с полисами ОСАГО

Также мошенники стали использовать приложение SuperCard для кражи средств со счетов россиян. Программа перехватывает сигнал NFC с мобильного устройства во время бесконтактной оплаты и передает данные банковской карты злоумышленникам. Как работает SuperCard, как от нее защититься и что делать, если уже ее установил, — в материале «ВМ».