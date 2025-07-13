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В Самаре запущена аэрация воздуха

В Самаре в жару усилен полив дорожного полотна и запущена аэрация воздуха.

Источник: РИА "Новости"

Чтобы обеспечить безопасное и комфортное движение, в Самаре усилили полив дорожного полотна и запустили аэрацию воздуха.

Полив помогает снизить температуру асфальта. Аэрация воздуха подарит облегчение не только водителям, но и пешеходам.