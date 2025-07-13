Путин высказался о новых китайских платформах искусственного интеллекта

«Недавно мы все видели, как наши китайские друзья объявили о новых платформах искусственного интеллекта, которые работают гораздо более эффективно, чем все то, что было до сих пор. Но стоит, внимание, в 10 раз дешевле, чем все, что мы знали до сих пор. В 10 раз! Вот это и есть эффективность… Вот будущее в этом смысле начинается сейчас», — отметил глава государства.