Александра-Феликса, Иван-Чиемерие, Николай-Атилла. Какие необычные имена минчане дают своим детям

В главном управлении юстиции Мингорисполкома назвали как самые популярные имена новорожденных, так и необычные, пишет агентство «Минск-Новости».
За шесть месяцев 2025 года в Минске 4 466 пар создали семьи. Средний возраст жениха — 33 года, невесты — 31. Причем, возраст брачующихся — от 15 до 87 лет.
Пройдет время и в молодых семьях появятся дети. Перед родителями станет выбор, какое имя выбрать ребенку. Сейчас в свидетельствах о рождении девочек чаще всего встречаются такие имена: Мария, Ева, София, Анна, Ксения, Полина, Василиса.
Мальчиков часто называли Михаилами, Тимофеями, Романами, Матвеями, Максимами, Марками, Александрами.
Конечно, выбирали и необычные для Беларуси женские имена. Например Афина, Корнелия, Ненель, Александра-Феликса, Бриджит-Аврелия, Иоланда-Ив, Лина-София, Луна-Мира, Мира-Мария.
Есть оригинальный выбор и у родителей мальчиков: Николай-Атилла, Иван-Чиемерие, Марк-Антуан.
Ранее мы писали, что 5,7 тысячи целевиков уже стали студентами 36 белорусских вузов.
Кроме того, Беларусь занимает 7-е в СНГ и 98-е в мире место по численности населения.
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