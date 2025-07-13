Александра-Феликса, Иван-Чиемерие, Николай-Атилла. Какие необычные имена минчане дают своим детям

Пройдет время и в молодых семьях появятся дети. Перед родителями станет выбор, какое имя выбрать ребенку. Сейчас в свидетельствах о рождении девочек чаще всего встречаются такие имена: Мария, Ева, София, Анна, Ксения, Полина, Василиса.